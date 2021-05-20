Yahudi çalışanlar: Filistin’i destekleyin

ABD merkezli teknoloji şirketi Google’da çalışan Yahudi kökenli personel, şirket yöneticilerine mektup göndererek İsrail saldırılarına karşı Filistinlileri açıktan desteklemesi için çağrı yaptı.

“Teknolojide Yahudi Diasporası” adlı grup tarafından yazılan ve şirketin CEO’su ile yönetici ekibe hitaben gönderilen mektupta, İsrail’in, Filistinlilere yönelik saldırıları konusunda isteklerde bulunuldu. ABD’nin en prestijli okullarından Princeton Üniversitesi akademisyenleri ve çalışanları da Filistin halkıyla dayanışma açıklaması yaparak İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı. 40’a yakın üniversite öğretim üyesi ve personelinin imza koyduğu açıklamada, “Princeton Üniversitesi toplumu olarak Gazze’de Filistin halkına karşı İsrail silâhlı güçlerinin devam eden saldırılarını kınıyoruz” ifadesi kullanıldı. AA

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