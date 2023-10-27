Yahudi Fransız Yazar Cohen: Gazze için birlik olun

Yahudi Fransız yazar Jacob Cohen, Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin yayımladığı videoda, “siyonist işgale” karşı Gazze’deki direnişe destek çağrısı yaptı.

Cohen, Youtube kanalından yayımladığı videoda, “siyonist düşmanın”, kalan Filistin topraklarında da doğrudan kontrol sağlamak için harekete geçtiğini ve Filistin direnişini baltalamak istediğini belirtti. Saldırıların tüm bölgede yansımaları olacağının altını çizen Cohen, “Gazze mücadelesi, siyonizm ve emperyalizm dışında barış ve huzur içinde yaşamak isteyen tüm Arap vatandaşlarının mücadelesidir” ifadesini kullandı. Gazze için destek çağrısı yapan Cohen, Arap ulusundan siyasi ve ideolojik farklılıklarını bir kenara bırakarak Gazze için birlik olmalarını istedi.

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