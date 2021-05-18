Yahudi STK’lar: İsrail’i durdurun

ABD’Lİ YAHUDİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İSRAİL’E KARŞI FİLİSTİNLİLERE DESTEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ. AMERİKALI YAHUDİ TOPLUMU, İSRAİL İŞGALİNİ DURDURMALARI İÇİN SİYASİLERE BASKI YAPIYOR.

ABD’de faaliyet gösteren bazı Yahudi sivil toplum örgütleri, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı imza kampanyası düzenleyerek, Amerikalı Yahudi toplumunu İsrail işgalini durdurmaları için siyasilere baskı yapmaları yönünde teşvik etti. ABD’de faaliyet gösteren Barış için Yahudilerin Sesi (JVP) ve J Street isimli kuruluşlar, İsrail’in, işgali altındaki Doğu Kudüs ile Gazze’deki saldırılarının durdurulması ve bölgede barışın bir an önce sağlanması için Yahudi kökenli Amerikalıların harekete geçmesi yönünde imza kampanyası başlattı. Nekbe’nin yıl dönümü ve İsrail güvenlik güçlerinin saldırıları sebebiyle ABD’nin birçok şehrinde günlerdir düzenlenen protestolara bizzat katılarak destek veren Yahudi kuruluşlar, internet sayfaları üzerinden başlattıkları imza kampanyalarıyla, üyelerini yapmaları gerekenler hususunda bilgilendirdi.

“FİLİSTİN İÇİN HEMEN HAREKETE GEÇİN”

İnternet adreslerinin ana sayfasında Nekbe protestolarının yapılacağı noktaları gösteren bir ABD haritası paylaşan JVP kuruluşu, haritanın altına; “Filistin için hemen harekete geçin, yakınınızdaki bir eyleme katılın.” diye yazdı. Fi- listinlilere destek için, üyelerine sanal ortamda ne- ler yapılabileceğini madde madde açıklayan JVP yetkilileri, “sosyal medyada Filistinlilerin sesini yükseltin, bütün paylaşımlarınızda ‘Şeyh Cerrahı kurtar’ etiketi kullanın” diyerek takipçilerini yönlendirdi. İnternet sayfasında açılan imza kampanyası ile ilgili, “200 binden fazla kişi, İsrail’in Filistinlileri yasadışı tahliyesine ve evlerinin yıkılmasına son verilmesi talebiyle Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a gönderilecek dilekçeyi imzaladı. JVP Eylem ekibimiz, Kongre üyelerini ABD Dışişleri Bakanlığı üzerinde baskı uygulamaya zorlamak için çalışıyor. 15’i zaten konuştu, ancak 535’i de konuşmalı.” şeklinde bilgiler aktarıldı. ABD’nin İsrail’e her yıl yaptığı 3,8 milyar dolarlık yardım hakkında da, “ABD politikasını, İsrail’in savaş suçlarını finanse etmekten, İsrail’i sorumlu tutmaya kaydırmalıyız.” ifadesi yer aldı.

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Masumlar ölüyor

Bosna Hersekli Katoliklerin dini lideri Kardinal Vinko Puljic, İsrail’in, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi’nde Fi-listinlilere yönelik saldırılarına ve bu saldırılarda çocuklarla sivillerin hedef alınmasına tepki gösterdi. Puljic, yaptığı açıklamada, Filistinli masum sivillerin özellikle de çocukların öldürülmesine kimsenin kayıtsız kalamayacağını ifade ederek “Savaşı yaşayan herkes savaşta kazananın olmadığını ve herkesin kaybettiğini bilir.” dedi. Puljic, uluslar arası kurumların en kısa sürede yaşananlara çözüm bulması temennisini dile getirerek “Masum sivillerin özellikle de çocukların ölümüne son verilsin. Bölgede barışın ve karşılıklı güvenin sağlanmasını diliyorum.” diye konuştu. Saraybosna - aa

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Hastane yollarını bile bombaladılar

İsraİl’İn bombaladığı Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde gönüllü olarak çalışan sağlık görevlilerinin üyesi olduğu Yeryüzü Doktorları’nın yönetim kurulu başkanı Yahyahan Güney, “İnsanî bir dram var. Temel hedef Gazzelilerin umutlarını yok etmek. Dizlerinden vurularak sakat bırakılan yüzlerce insan var” dedi. İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanında bini aşkın yaralının çoğu Türkiye’de eğitilen doktorlar tarafından Şifa Hastanesi’nde tedavi edilmeye çalışılıyor. Güney, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Dr. Güney açıklamalarında, “Yapılan zaten caydırma amaçlı bir şekilde umutları yok etme amaçlı bir operasyon. Keskin nişancı tarafından dizinden vurulmuş yüzlerce hasta var, yani bilerek sakat bırakıyorlar. Öldürmüyor, ama hayatı boyunca muhtaç hale getiriyorlar. Temel hedef zannediyorum tarafın dayanma gücünü ortadan kaldırmak. Hastanelere giden yolları bombalamak kabul edilebilir bir şey değil.”