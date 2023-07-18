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19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yahudi yerleşimciler rahat durmuyor

18 Temmuz 2023, Salı
İşgal altındaki Batı Şeria’nın farklı noktalarında Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin ev ve araçlarına saldırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci İsrail güçlerinin koruması altında Beyt El kontrol noktasında Filistinlilerin araçlarına saldırarak camlarını kırdı. Ramallah yakınlarındaki Beytin köyünde de Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerine saldırdı. İsrail askerleri, saldırıya karşı koymak için köyün girişinde toplanan Filistinlileri göz yaşartıcı gaz bombası ve plastik mermi kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Bazı Filistinliler gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi. Yahudi yerleşimcilerin Selfit’in batısındaki Haris köyü girişinde Filistinlilere ait araçlara saldırdığı kaydedildi. Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Yahudi yerleşimciler, 2023’ün başından 4 Temmuz’a kadar Filistinlilere ve mülklerine yönelik 525 saldırı gerçekleşirdi.

 

AA

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  • S.topuz

    18.7.2023 21:41:14

    ..Senelerden beri İSRAİL  DEVLET TERÖRÜ ve ZULMÜYLE, birde AMBARGOSUYLA KISGAÇA ALINAN, KATLEDİLEN, SURGÜNE ZORLANAN VE GECELERİ POLİSLERİN EVLERE BASKIN YAPMA RİSKİ VE TELAŞI ILE CEDELLEŞEN, RAHAT UYKU BİLE UYUYAMIYAN BİR TOPLUM, MASUM FİLİSTİN HALKININ HİÇ Mİ İNSANCA YAŞAMA HAKKI YOKKK! BU NASIL Bİ İNSANLIK VAHŞETİ? DAHA NE KADAR DEVAM EDECEK? BİLEN VARSA BİR ADIM ÖNE ÇIKSIN OLMAZMI. ALLAH c.c, BÜTÜN ZALİMLERİ HAKETTİĞİ ŞEKİLDE ACİLEN CEZALANDIRSIN İNŞAALLAH. MASUM FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİN DE ACİLEN YAR ve yardımcısı olsun. Amiiin. Elfü elfi Amiiin.

  • S.topuz

    18.7.2023 21:40:17

    Salih kullar ve cümle Kutsallar hürmetine Allah c.c Kahhar ismi celâliyle bu muhteris ve ZALİM Siyonistleri kahru perişan etsin inşaallah, Amiiin. İşte çifte "STANDARD" veya ikircikli HUKUK bu olsa gerek! UKRAYNADAKİ RUS saldırısı sebebiyle hemen harekete geçebilen hakim ve MUKTEDİR GÜÇLER, ne hikmetse MASUM FİLİSTİNİ ve FİLİSTİNLİ ZAVALLILARI görmezden gelenler ve halen daha bir açıklamayla yetineceğini sanıyorlar? Altmış senedir AÇIKLAMA, KINAMA ve BEYANLARLA İNSANLARI aldatıp bu AZÎM ZULÜME GÖZ YUMDUNUZ! Kim bunu görmezden geldiyse, gücü ve imkanı varken engel olmadıysa, bilhassa dahada teşvik edip desteklediyse, kalben olsun buğz etmediyse AYNEN İSRAİL GİBİ ZULÜMLERİN, Katliamların ORTAĞIDIR, MADDÎ MANEVÎ MESULDÜR! Yeter artık bu SUSKUNLUK, KORKAKLIK, her ne sebeple olursa olsun. Ya bu masumlarada kendilerini SAVUNACAK KADAR MADDİ MANEVİ SİLAH ve Para ve eleman verin, yada İSRAİLİN BU ZULMÜNE SON VERDİRİN. BU NE KORKAKLIK, YETER ARTIK BREEE.

  • Hüseyin İlhan

    18.7.2023 08:07:08

    Teröristlerin kaç kez saldırdığını tutmak ve açıklamak değil,bu canı,katil işgalcilere en ağır cezai müeyyideleri tatbik etmek lazım. Yahudi teröristlerin YAHUDİ CESARET ÖDÜLÜ verdiği ve müslümana ihanet eden sözde İslam ülkesi idareci - leri olunca bu vahşiler durmuyor. Önce onlara verilen destekçi ve destekleri önlemek lazım. Cennetmekan FS.Mehmed Han 'HALİC'E ZİNCİR GEREREK,Bizansa yardım edecekleri önlemişti.

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