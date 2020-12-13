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13 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Yahudi yerleşimciler yüzlerce zeytin ağacını ateşe verdi

13 Aralık 2020, Pazar 20:11
İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup fanatik Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacını ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, bir grup fanatik Yahudi yerleşimcinin, El Halil yakınlarındaki Mesafir Yatta beldesi kırsalında bulunan zeytinlik alana molotofkokteyli attığı belirtildi. 

Atılan molotofkokteyli nedeniyle bölgede yangın çıktığı ve Filistinli Debabise ailesine ait 400'den fazla zeytin ağacının alev aldığı ifade edildi.

Söz konusu yerleşimci grubun çevredeki Mitzpe Yair Yahudi yerleşim birimi sakinlerinden olduğu aktarılan haberde, yangına müdahale eden Filistin itfaiyesinin çabaları sonucu alevlerin bölgedeki evlere sıçramasının önlendiği kaydedildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA

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  • Sezai MUMCU

    13.12.2020 22:00:40

    Kendi geleceklerini yakıyorlar!

  • Hüseyin İlhan

    13.12.2020 21:03:32

    BMGK Kararları olmasına rağmen işgalci,katiller masumları yaralayıp katletmekte besi görmedikleri gibi birde ağaçları yakarak çevre kirliliğine,tabiatı tahribata devam ediyorlar.Yüce rabbimizin lanetlediği bu iblisin peşinden giden mel'unlara İslam alemei ancak seyir ederek bakıyor.

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