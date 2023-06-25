Yahudi yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısına tepkiler büyüyor

Dünya üzerindeki çeşitli alimler birliği kurumları ile önde gelen alimler, Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Urif beldesinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısına ortak tepki gösterdi.

Eşi görülmemiş bir saygısızlık

'Yahudi yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısını lanetliyoruz'

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarına karşı Dünya Müslüman Alimler Birliği, Irak, Yemen, Filistin, Libya, Lübnan, Malezya'daki alimler heyetleri, Türkiye'deki Alimler ve Medreseler Birliği'nin (İttihad-ul Ulema) de aralarında bulunduğu 49 kurum ve Ali Muhyiddin el-Karadaği, Muhammed es-Sağir, Abdülmecid ez-Zindani, Hemmam Said, İsam el-Beşir, Nevvaf Tekruri, Cemal Abdüssettar'ın aralarında yer aldığı 50 alimin imzasının bulunduğu bir ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin barbarca camilere ve Kur'an-ı Kerim'e saldırdığı, dünyadaki 2 milyar Müslüman'ın duygularına meydan okuduğu, dünyanın gözü önünde yaşanan bu olay karşısında bazı takdir edilesi siyasi tutumlar harici harekete geçilmediği belirtildi.

Bu menfur saldırı karşısında İslam ülkelerinden yeterli tepkinin gelmediğine dikkati çekilen bildiride, "Buna karşın İslam alimleri bu korkakça, alçakça saldırıyı şiddetle kınıyor." denildi.

"Yahudi yerleşimcilerin bu saldırılarına Filistinli mücahitler tarafından karşılık verilmesi" çağrısı yapılan açıklamada, tüm dünya Müslümanlarının Filistin halkına her türlü yolla destek olması gerektiği vurgulandı.

İslam ülkelerine İsrail'le anlaşmaların sonlandırılması, normalleşmenin durdurulması çağrısı yapılan bildiride, bayram ve cuma hutbelerinde İsrail'in saldırılarının tehlikelerinden, İslam ve Müslüman düşmanlığından bahsedilmesi istendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı organize saldırılara girişen Yahudi yerleşimciler, dün Urif beldesinde bir camiye saldırarak camideki Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı.