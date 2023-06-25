"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

Yahudi yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısına tepkiler büyüyor

25 Haziran 2023, Pazar 03:51
Dünya üzerindeki çeşitli alimler birliği kurumları ile önde gelen alimler, Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Urif beldesinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısına ortak tepki gösterdi.

Eşi görülmemiş bir saygısızlık
'Yahudi yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısını lanetliyoruz'

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarına karşı Dünya Müslüman Alimler Birliği, Irak, Yemen, Filistin, Libya, Lübnan, Malezya'daki alimler heyetleri, Türkiye'deki Alimler ve Medreseler Birliği'nin (İttihad-ul Ulema) de aralarında bulunduğu 49 kurum ve Ali Muhyiddin el-Karadaği, Muhammed es-Sağir, Abdülmecid ez-Zindani, Hemmam Said, İsam el-Beşir, Nevvaf Tekruri, Cemal Abdüssettar'ın aralarında yer aldığı 50 alimin imzasının bulunduğu bir ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin barbarca camilere ve Kur'an-ı Kerim'e saldırdığı, dünyadaki 2 milyar Müslüman'ın duygularına meydan okuduğu, dünyanın gözü önünde yaşanan bu olay karşısında bazı takdir edilesi siyasi tutumlar harici harekete geçilmediği belirtildi.

Bu menfur saldırı karşısında İslam ülkelerinden yeterli tepkinin gelmediğine dikkati çekilen bildiride, "Buna karşın İslam alimleri bu korkakça, alçakça saldırıyı şiddetle kınıyor." denildi.

"Yahudi yerleşimcilerin bu saldırılarına Filistinli mücahitler tarafından karşılık verilmesi" çağrısı yapılan açıklamada, tüm dünya Müslümanlarının Filistin halkına her türlü yolla destek olması gerektiği vurgulandı.

İslam ülkelerine İsrail'le anlaşmaların sonlandırılması, normalleşmenin durdurulması çağrısı yapılan bildiride, bayram ve cuma hutbelerinde İsrail'in saldırılarının tehlikelerinden, İslam ve Müslüman düşmanlığından bahsedilmesi istendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı organize saldırılara girişen Yahudi yerleşimciler, dün Urif beldesinde bir camiye saldırarak camideki Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 1098
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan'da 22 kişi aşırı sıcaklar sebebiyle öldü

    Hac, İttihad-ı İslama vesile olsun

    Tebrik ve Duyuru

    Ürküten uyuşturucu raporu

    Hacılar Arafat’ta

    Deprem konutu ihaleleri Saray müteahhidinde

    Özel okullara yüzde 100 zam

    Putin’den Wagner savaşçılarına çağrı

    Neden tutuklandı?

    Wagner’in kurucusu Prigojin'den yeni açıklama

    İsveç ile ilgili üst düzey toplantı yapılacak

    Bayramın 2. günü Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor

    Miçotakis yeniden Yunanistan Başbakanı oldu

    Bayram namazı saatleri

    Dolar 25’i, Euro 27’yi geçti

    Almanya, Litvanya'ya kalıcı asker göndermek istiyor

    “Netanyahu'nun açıklamaları, İsrail hükümetinin barışa olan düşmanlığının resmi itirafıdır”

    "Hafta sonu meydana gelen olaylar, Rusya'nın iç meselesidir"

    Ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 10. gününde

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Cibali Baba gibi yapılan dualar beddua olmaz mı?
    Süleyman KÖSMENE

    Bu gün arefe, yarın bayram
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Zeynelabidin ve Risale-i Nur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramları yine birlik günleri yapmak için
    Mikail YAPRAK

    Asıl gündem, nasıl gündem?
    Risale-i Nur'dan

    Arefe’de ve bayramda getirilen tekbirler
    İbrahim Aktaşcı

    Anlayana sivrisinek saz, anlamayana “Faiz, Döviz, Nas”
    Cevher İLHAN

    “Gazlı” seçim asparagası…
    Sebahattin YAŞAR

    Bütün Mü'minlerde büyük heyecan, Arafat.

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.