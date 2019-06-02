Yahudiler polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girdi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa Külliyesi'ne aşırı milliyetçi Yahudilerin polis eşliğinde girmesi sonrasında İsrailli güvenlik güçleri ve Müslümanlar arasında arbede yaşandı.

Olay sırasında bir Müslüman başından yaralanırken, çok sayıda kişiye biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edildi. 'Kudüs Günü' olduğu gerekçesiyle pazar günü yüzlerce Yahudi, kutsal kabul ettikleri ve içerisinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu külliyeye polis koruması altında girdi. Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, ramazanın son 10 gününde ibadet etmek isteyen Müslümanların akın ettiği külliyeye bu tarz ziyaretlerin İsrailli yetkililer tarafından normalde izin verilmediğini açıkladı. Ancak yaklaşık 800 Yahudi'nin ziyareti için Müslüman yönetime önceden haber verilmediğini belirten El-Kisvani, İsrail güvenlik güçlerini Müslümanlara saldırmakla suçladı. İsrail polisi ise, "Araplar tarafından çıkarılan kargaşaya müdahale ettikleri" açıklamasını yaptı. İsrail polisi, geçtiğimiz cuma günü Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak için 'Ayrım Duvarı'nı aşmaya çalışan 16 yaşındaki bir Filistinliyi vurarak öldürmüştü. Euronews Türkçe

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