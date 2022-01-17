Yangın kurbanı Müslümanlara hüzünlü veda

ABD’nin New York şehrinin Bronx bölgesindeki bir apartmanda çıkan yangında vefat eden 15 Müslümanın cenaze namazı kılındı.

Yangının kurbanı 17 kişiden 15’i için Bronx’daki İslâm Kültür Merkezi’nde cenaze töreni düzenlendi. Çoğu Afrika ülkesi Gambiya’dan olan Müslümanların yakınları ve çevre sakinlerinin katıldığı cenaze töreninde birçok kişi gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangında eşi ve 3 çocuğuyla vefat eden Haja Dukuray isimli kadının amcası, cenazede yaptığı konuşmada, “Bu çok üzücü bir durum. Ancak her şey Allah’tan geliyor. Her zaman trajediler oluyor ancak bir araya gelebildiğimiz için Allah’a şükretmeliyiz.” ifadesini kullandı.

Herkes bir araya gelmeli

Öte yandan cenazede New York Belediye Başkanı Eric Adams ve ABD Senatosu Çoğunluk Lideri ve Demokrat New York Senatörü Chuck Schumer’in yanı sıra Gambiya hükümetinden iki yetkili de yer aldı. Schumer, törende yaptığı konuşmada, “Trajediler olduğunda, herkes bir araya gelmeli.” ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Adams ise, “Tüm New Yorkluların hissettiği acıyı dile getirmek üzere buradayım.” dedi. New York’un Bronx bölgesinde 9 Ocak’ta elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 8’i çocuk 17 kişi vefat etmiş, 63 kişi dumandan zehirlenmişti.