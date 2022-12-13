Yanlışlıkla öldürmüşler!

İsrail Başbakanı Yair Lapid, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin şehrine düzenlenen baskında öldürülen 15 yaşındaki Filistinli Cena Zekarine’nin ailesine başsağlığı diledi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Lapid, açılan soruşturmanın olayı aydınlatılıncaya kadar devam edeceğini belirtti. Lapid, “Cenin’de düzenlenen operasyonda genç kızın hayatını yitirmesinin acısını paylaştığını ve ailesine başsağlığı dilediğini” ifade etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Cenin’e düzenlenen baskınla ilgili yapılan ön soruşturmada, 15 yaşındaki Filistinli Cena Zekarine’yi askerlerden birinin yanlışlıkla öldürmüş olmasının yüksek ihtimal olduğu duyurulmuştu. AA

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