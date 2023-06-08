Yapay zekâ ölümcül silahlar üretimine yardımcı olabilir

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın teknoloji danışmanı Matt Clifford, yapay zekanın iki yıl içinde ölümcül silahların üretilmesine yardımcı olabileceği uyarısında bulundu.

İnsanlığa yapay zeka tehdidi

Biden’dan yapay zeka ikazı

Yapay zekanın tehditleri iklim krizinden daha acil

İngiliz hükümetinin yapay zeka görev gücünü kurmasına yardımcı olan Clifford, TalkTV’de katıldığı bir programda, yapay zeka, biyolojik silah ve siber saldırı tehditleri konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Clifford, yapay zeka sistemlerinin hızla geliştiğini ve giderek daha yetenekli hale geldiğini belirterek teknolojiyi kontrol etmenin bir yolunun bulunamaması halinde, politikacıların siber saldırılardan biyolojik silahların yaratılmasına kadar çeşitli tehditlere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini bildirdi.

Clifford, yapay zekayla ilgili pek çok farklı risk türü olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti: “Sektörde genellikle yakın ve uzun vadeli risklerden bahsediyoruz ve yakın vadeli riskler aslında oldukça korkutucu. Yapay zekayı, bugün biyolojik silahlar için yeni tarifler oluşturmak veya büyük ölçekli siber saldırılar başlatmak için kullanabilirsiniz. Bunlar kötü şeyler.”