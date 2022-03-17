Yaptırımlar enflasyon ve işsizlik getirecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yönelik yaptırımların, tüm dünya ekonomisine zarar verdiğini ve gıda fiyatlarını artıracağını belirterek, “Yeni gerçekler, ekonomimizde yapısal değişiklikler gerektirecek. Bunlar kolay olmayacak, daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacaklar.” dedi.

Rusya’ya yönelik yaptırımların, Avrupalılara ve ABD’lilere zarar verdiğini belirten Putin, “Silah olarak ekonomiyi ve ticareti kullanmayı seçtiler. Yaptırımlar, tüm dünya ekonomisine önemli zararlar verdi, dünyada gıdayla ilgili sorunlar yaşanacak. Benzin, enerji fiyatları ve işsizlik artıyor.” diye konuştu. AA

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