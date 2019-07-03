Yaptırımlarda değişen bir şey yok

Haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasıyla ilgili ‘’Trump yaptırımdan bahsetmedi’ sözlerine karşın Amerika yönetiminin tavrında değişiklik olmadığını ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump’la Japonya’daki G-20 Liderler Zirvesi kapsamında görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump’tan yaptırımlara dair bir şey duymadığını dile getirmişti. Ancak haber ajansı Reuters’a konuşan Amerikan hükümet yetkilileri, Türkiye’ye yaptırım uygulanması konusunda geri adım atmadıklarını söyledi. VOA’nın haberine göre Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de “Amerika, Türkiye’nin S-400 alması durumunda bunun son derece gerçekçi ve olumsuz sonuçları olacağını net bir biçimde Türkiye’ye iletti. Bunlar arasında F-35 programından çıkarma ve CAATSA’nın (Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) devreye alınması da bulunuyor” ifadelerini kullandı. Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon’da da basın sözcüsü duruma ilişkin olarak “Değişen bir şey yok” ifadesini kullandı.

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