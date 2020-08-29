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29 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Yaralarımızı beraber saralım

29 Ağustos 2020, Cumartesi 00:01
YENİ ZELANDA’DA 51 MÜSLÜMANI ŞEHİT EDEN IRKÇI CANİYE VERİLEN CEZA HERKESİ MEMNUN ETTİ.

HUZUR VE SEVİNÇ BİR ARADAYDI

KATİL Tarrant’ın ceza almasından sonra kılınan ilk Cuma namazı öncesi, Yeni Zelandalı vatandaşların  saldırıda şehit olanları yâd etmek üzere caminin önüne çiçekler bırakması duygulu anların yaşanmasına yol açtı.  Huzur ve sevinç bir arada hissedildi.

FARKLILIKLARIMIZ MUTLULUK SEBEBİ

Nur Camisi'nin İmamı Fouda, adaletin tecelli ettiğini dile getirerek, “Ülkedeki Müslümanlar ve gayrimüslimler olarak beraber yaralarımızı sarmaya devam etmeliyiz. Hep beraber uyum içinde yaşayabilir ve farklılıklarımızdan mutluluk duyabiliriz” dedi.

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Yaralarımızı beraber saralım

YENİ ZELANDA’DA TERÖRİST SALDIRIYA UĞRAYAN CAMİLERDE CEMAAT ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI. NUR CAMİİ’NİN İMAMI GAMAL FOUDA, “ÜLKEDEKİ MÜSLÜMANLAR VE GAYRİMÜSLİMLER OLARAK BERABER YARALARIMIZI SARMAYA DEVAM ETMELİYİZ” ŞEKLİNDE KONUŞTU.

Yenİ Zelanda’nın Christchurch şehrindeki 2 camiye düzenlediği silâhlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 40 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant’ın ömür boyu hapis cezasına çarp- tırılmasının ardından saldırıya uğrayan camilerde cuma namazı, sevinç içinde kılındı. Nur ve Linwood Camilerinde Cuma namazı öncesi, saldırıda şehit olanları yad etmek üzere caminin önüne çiçekler bırakıldı. Camilerin önündeki çiçekleri görünce sevinen cemaat, Cuma namazı sonrası Yeni Zelandalı vatandaşlar ve güvenlik görevlileriyle kucaklaştı. Nur Camii’nin İmamı Gamal Fouda, basın mensuplarına, teröriste verilen cezadan memnun olduğunu belirterek, “Şu an herkeste büyük bir huzur var. Hep beraber uyum içinde yaşayabilir ve farklılıklarımızdan mutluluk duyabiliriz.” dedi. Adaletin tecelli ettiğini dile getiren İmam Fouda, “Ülkedeki Müslümanlar ve gayrimüslimler olarak beraber yaralarımızı sarmaya devam etmeliyiz.” ifadesini kullandı.

MÜEBBET HAPİS BİLE HAFİF KALIR

15 Mart 2019’da Christchurch şehrindeki 2 camiye düzenlediği silâhlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 40 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, dünkü karar duruşmasında, 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve terörizm suçundan hüküm giyerek, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Hâkim Cameron Mander, kararı açıklamadan önce terörist Tarrant’a hitaben, “Sen merhametsizsin. Yaralıların canının bağışlanma feryadını bile dinlemedin. Ölene kadar tutuklu kalsan bile sana verilen ceza, gerekliliğini yerine getirmeyecektir.” demişti.

AA

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