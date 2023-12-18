Yaralıların üstüne köpek saldı

İsrail ordusunun, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde, 75 yaşındaki bir yaralının üzerine saldırı köpeği saldığı, yaralının öldüğü belirtildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, Kemal Advan Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü Başkanı Husam Ebu Safiyye ve beraberindeki doktorlarla hastanede basın toplantısı düzenledi. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Burş, hastanede yaşananlara ilişkin şunları söyledi: “İsrail askerleri, hastaneye sığınan yerinden edilmiş siviller ile sağlık personelini yarı çıplak bir şekilde büyük bir çukurda toplayarak üzerlerine saldırı köpekleri saldı. İsrail’e ait iş makineleri, hastanenin oksijen ünitesini, su deposunu, merkez arşivini ve eczanesini yıktı. İsrail güçleri, buldozerle hastane bahçesinde büyük bir çukur kazdı ve öldürdükleri kişilere ait yaklaşık 12 cesedi bu çukura attı.” AA

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