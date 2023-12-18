"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

Yaralıların üstüne köpek saldı

18 Aralık 2023, Pazartesi 23:38
İsrail ordusunun, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde, 75 yaşındaki bir yaralının üzerine saldırı köpeği saldığı, yaralının öldüğü belirtildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, Kemal Advan Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü Başkanı Husam Ebu Safiyye ve beraberindeki doktorlarla hastanede basın toplantısı düzenledi. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Burş, hastanede yaşananlara ilişkin şunları söyledi: “İsrail askerleri, hastaneye sığınan yerinden edilmiş siviller ile sağlık personelini yarı çıplak bir şekilde büyük bir çukurda toplayarak üzerlerine saldırı köpekleri saldı. İsrail’e ait iş makineleri, hastanenin oksijen ünitesini, su deposunu, merkez arşivini ve eczanesini yıktı. İsrail güçleri, buldozerle hastane bahçesinde büyük bir çukur kazdı ve öldürdükleri kişilere ait yaklaşık 12 cesedi bu çukura attı.”

AA

Okunma Sayısı: 332
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mabede bomba barbarlıktır

    MB Başkanı yakınıyorsa millet ne yapsın?

    Ev fiyatlarında OECD birincisiyiz

    Yaralıların üstüne köpek saldı

    Soykırımı durdurun

    İsrail müttefiki üç ülkeden ateşkes mesajı

    Molozların altından ihmaller fışkırıyor

    Evi yıkıldı ama ‘hasarsız’ deniyor

    Prof. Dr. Naci Görür: Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor

    Çocuklara kumar tuzağı

    Yeniden seçilirse göçmenleri sınır dışı edeceğini bir kez daha dillendirdi

    Gazze'deki hasar, Ukrayna'dan daha fazla

    Kuzey Kore kıtalar arası balistik füze fırlattı

    Tobias Menzies: Gazze'deki durum yürek parçalayıcı, Gazze halkıyla dayanışma içindeyiz

    DSÖ: Dehşete kapıldık

    İsrail'in hastane dehşetine ilişkin Euro-Med'den de uluslararası soruşturma çağrısı

    2023’te rekor, 2024’te daralma

    Ekonomik kriz psikolojiyi de bozuyor - Geleceğe dair endişeler artıyor

    İsrail, Hıristiyanlara da savaş açtı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi dayanışması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Mendilimde zâm sesleri
    Faruk ÇAKIR

    Dalga geçmeyin?
    Süleyman KÖSMENE

    Yeryüzü neden hiddete gelir?
    Risale-i Nur'dan

    Kurûn-u Ûlânın vahşetini, bu medeniyet bir defada kustu
    Ali FERŞADOĞLU

    Önce iktidarı mı, yoksa muhalefeti mi sorgulamalıyız?
    Cevher İLHAN

    İsrail’i daha da azdıran politikalar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sahi ve sahte ekmek karneleri
    Genel

    Mabede bomba barbarlıktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.