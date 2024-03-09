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9 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Yardım kutuları da ölüme sebep oldu

09 Mart 2024, Cumartesi 15:21
Gazze Şeridi’ne yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu 5 kişinin öldüğü, bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.

Tanıkların aktardığı bilgiye göre, uçaklardan indirilen insani yardım kutularının bazılarının paraşütleri açılmadı ve yardımların inmesini bekleyen Filistinlilerin üzerine düştü. Hastane kaynakları, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerinin havadan bırakılan yardımların inmesini beklediğini, paraşütlerin açılmaması nedeniyle hızla düşen kutuların isabet etmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğunu belirtti. Kaynaklar, yaralıların Gazze kentindeki Şifa ve el-Ehli Baptist Hastanelerine götürüldüğünü kaydetti. Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal da Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, uçaklardan indirilen insani yardım kutularının bazılarının insanların ve evlerin üzerine düşmesi nedeniyle 5 kişinin öldüğünü, bazı kişilerin yaralandığını belirtti.

 

AA

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