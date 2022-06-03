Yardım örgütlerinden “açlık krizi” uyarısı

Dünya Açlıkla Mücadele Örgütü (Welthungerhilfe) ve çocuk hakları örgütü Terre des Hommes, dünyanın en gelişmiş yedi ülkesinden oluşan Yediler Grubu’nu (G7) yoksul ülkeler için daha fazla kaynak ayırmaya çağırdı.

26-28 Haziran’da dönem başkanı Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek G7 zirvesi öncesinde ortak açıklama yapan iki örgüt, Ukrayna savaşının da etkisiyle bu yıl dünya çapında 300 milyon insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı. DW’deki habere göre Welthungerhilfe Genel Sekreteri Mathias Mogge, G7 ülkelerinin gıda güvenliği için yılda 14 milyar dolar ek kaynak ayırması gerektiğini vurguladı. Haber Merkezi

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