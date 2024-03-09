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9 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Yardım tırlarını bekleyen yüzlerce Filistinliye İsrail ateş açtı

09 Mart 2024, Cumartesi 16:48
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında ölen ve yaralananlar oldu.

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin doğusundaki Kuveyt Kavşağı ve batısındaki Nabulsi Kavşağı'nda yardım tırlarını bekleyen yüzlerce Filistinliye İsrail insansız hava araçlarından ateş açıldı.Saldırıda ölenlerin cenazeleri ve yaralananlar Şifa Hastanesine getirildi.

Birçoğu ağır yaralı olarak hastaneye getirilenlerin tedavileri için gerekli tıbbi müdahale imkanlarının olmadığı kaydedildi.

Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, daha önce 29 Şubat'ta ve 2 Mart'ta yine yardım malzemesi bekleyen Filistinlere ateş açmış ve saldırılarda 100'den fazla kişi ölmüş ve 786 kişi de yaralanmıştı.

Havadan insani yardım indirildi

Ürdün, İsrail'in saldırıları ve ablukasına maruz kalıp açlıktan ölümlerin gerçekleştiği Gazze Şeridi'nin kuzeyine "dost ve kardeş ülkelerle" havadan insani yardım indirdiğini duyurdu.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin, "dost ve kardeş ülkelerden" Mısır, ABD, Fransa ve Belçika ile ortaklaşa Gazze'nin kuzeyinde bazı noktalara havadan 10 indirme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Ürdün'ün, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 35 kere havadan insani yardım indirdiği aktarıldı.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

Birleşmiş Milletler (BM) İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

AA

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