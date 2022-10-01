Yargısız İnfazlar raporu yayımlandı: Libya’da yüzlerce kişi işkenceden ölmüş

Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü (OMCT), Libya’da aralarında göçmenlerin de bulunduğu 581 kişinin silahlı gruplar ve kolluk kuvvetleri tarafından yargısız infaz ve işkence sonucu öldürüldüğüne dair bir rapor yayımladı.

OMCT, Libya’daki yargısız infazlarının ele alındığı “Kardeşimi son görüşümdü” raporunu internet sitesinde yayımladı. Raporda, Ocak 2020-Mart 2022 arasında, çoğu gözaltı merkezlerindeki yargısız infaz ve işkence sonucu öldürülen 581 kişiden 487’sinin Libya vatandaşı olduğu, diğer kurbanların ise Nijerya, Sudan ve Suriye gibi çeşitli ülkelerden düzensiz göçmenlerden oluştuğu kaydedildi. Libya’daki yargısız infazlara odaklanan ilk araştırma olma özelliği taşıdığına vurgu yapılan rapor hazırlanırken ülke genelinde tanıklar, güvenlik güçleri ve gardiyanlarla doğrudan görüşmeler yapıldığı ifade edildi. Raporda sözlerine yer verilen OMCT Genel Sekreteri Gerald Staberock, uluslararası toplumun bu korkunç suça kayıtsız kalmaması gerektiğini belirtti. AA

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