Yargıya müdahaleyi reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Kays Said’in Yüksek Yargı Konseyini feshetmeye niyeti olduğunu açıklamasının ardından, başta yargı kurulları olmak üzere, Meclis ve ülkedeki birçok siyasî partiden, sivil toplum örgütlerinden söz konusu fesih kararının kabul edilmeyeceği duyuruldu.

Yüksek Yargı Konseyince yapılan açıklamada, “Anayasal ve bağımsız bir kurum olan Konseyin feshi için yasal bir dayanak yok. Kanunlar ve Tunus Anayasası Yüksek Yargı Konseyini feshetme mekanizmasından yoksundur.” ifadelerine yer verildi.

Meclis Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı’nın atmakta ısrarlı olduğu adımın kabul edilmediği ve yargı için yapılacak herhangi bir reformun anayasal kuralları olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı tarafından yargıya yönelik kötüleme kampanyasının takip edildiği belirtilen açıklamada, bunun kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Yüksek Yargın Konseyi’nin yanında yer alındığının altı çizildi. Demokratik Akim, Tekettül ve Cumhuriyet partileri konuya ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, söz konusu adımın reddedildiği ifade edildi. Onur Koalisyonu Partisi de Said’in açıklamasını kınadıklarını duyurdu.

Demokrasi için Tunuslular Koalisyonu da Said’in Tunusluları bölmeye devam ettiğini belirterek Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını kınadı.

