Yarım milyon Yemenli çocuk kötü besleniyor

BM, yarım milyon Yemenli çocuğun kötü beslenmeden muzdarip olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen hükümet güçlerinin kontrolü altında bulunan bölgelerde yarım milyon çocuğun bu yıl kötü beslenme tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı tarafından yapılan ortak açıklamada, “(Hükümet kontrolü altındaki) güney vilayetlerinde akut yetersiz beslenme durumunun kötüleşmesinin devam etmesiyle birlikte, 2023’te yetersiz beslenmeden muzdarip yaklaşık yarım milyon çocuğun olması bekleniyor.” ifadesi kullanıldı.

Çeyrek milyon hamile ve emziren kadının da aynı dönemde yetersiz beslenmeden muzdarip olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, “Yemen hükümetinin kontrolü altındaki tüm bölgeler, çatışmanın ana nedenleri ve ekonomik bozulma devam ettiği sürece yüksek düzeyde gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalacak.” uyarısında bulundu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73’ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi. Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle öldü.