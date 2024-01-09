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9 OCAK 2024 SALI - YIL: 54

Yasadışı yerleşim barışı baltalıyor

09 Ocak 2024, Salı 20:17
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim inşasının kalıcı barışı baltaladığını söyledi.

Baerbock, Batı Şeria’daki El-Mezra el-Kibliya köyünü ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Yasa dışı yerleşim inşası kalıcı barışı baltalıyor, iki devletli çözümü tehlikeye atıyor. Yerleşimcilerin şiddeti, çoğu zaman insanların yaşamını imkansız hale getiriyor, binlerce kişi artık topraklarına erişemiyor.” dedi. İsrail’in yasa dışı yerleşimcilere karşı harekete geçmesini isteyen Baerbock, “Filistinlileri şiddet yanlısı yerleşimcilerden korumak ve Batı Şeria’da yasal olarak yaşayanlara saldıranlara karşı harekete geçmek İsrail’in görevidir. Filistinliler, kendi topraklarında güvenlik içinde ve kendi kaderlerini tayin etme hakkı çerçevesinde yaşayabilmelidir.” diye konuştu. 

AA

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