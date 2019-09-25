‘Yaşananlar insanî bir kriz’

Çin’de 2013’ten bu yana hapiste olan Uygur akademisyen ve aktivist Prof. Dr. İlham Tohti’nin kızı Cevher İlham, “Babam şu anda hapiste çünkü o, Müslümanlar ile Han Çinlileri arasında anlayış ve barış inşa etmek istiyordu” dedi.

Çin hükümetinin, babasının tavsiyelerini dinlemek yerine Uygurlara eziyet etmeye başladığını anlatan Cevher İlham, bir milyondan fazla Uygur’un “toplama kamplarına alındığını” dile getirdi. Cevher İlham, “Bir mücadele başlattım çünkü biliyorum ki bu sadece babamla ilgili değil. Bu bütün halkımla ilgili.” ifadesini kullandı. Yaşananların insani bir kriz olduğuna dikkati çeken Cevher İlham, ülke liderlerinin konuya tepki göstermesi ve kampların kapatılması talebinin, Uygur toplumunun maruz kaldığı sorunlara dikkati çekmek açısından önemli olduğunu söyledi. Cevher İlham, Müslüman ülkelere Uygur toplumu için harekete geçmeleri ve Uygurların yanında yer almaları çağrısını yaptı. AA

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