Yaşayan en yaşlı köpek unvanının yeni sahibi belli oldu. Guinness Dünya Rekorları, 22 yaş 52 günlük Gino’nun bu unvanı kazandığını duyurdu. Yaşayan en yaşlı köpek unvanının yeni sahibi Gino oldu.

Guinness Dünya Rekorları, 22 yaş 52 günlük Gino’nun bu unvanı kazandığını 15 Kasım’da duyurdu. 24 Eylül 2000’de doğan Gino, 2 yaşındayken Alex Wolf tarafından sahiplenildi. 28 Mart 2000’de dünyaya gelen toy fox teriyer cinsi Pebbles dünyanın en yaşlı köpeğiydi, ancak Pebbles, 3 Ekim’de doğal nedenlerden yaşamını yitirmişti. Pebbles’in hayatını kaybetmesiyle Gino rekorun yeni sahibi oldu. Köpeğin eskisi kadar hareketli olmadığını belirten Wolf, hayvanın artık ateş başında şekerleme yapmayı ve somon atıştırmayı tercih ettiğini ifade etti. Eskisi kadar iyi göremeyen Gino artık mahallede bir el arabasıyla dolaştırıyor. (TRT Haber)

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