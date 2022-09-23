"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Yatırımcıları yanılttığı için 200 milyon dolar ödeyecek

23 Eylül 2022, Cuma 09:39
ABD'li uçak üreticisi Boeing'in 737 MAX uçağı hakkında yatırımcıları yanlış yönlendirdiğine dair suçlamalar karşısında anlaşma yoluna giderek 200 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan (SEC) yapılan açıklamada, şirket ve eski yöneticisi Dennis A. Muilenburg'un 2018 ve 2019'da Boeing uçaklarının kazalarının ardından kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapmakla suçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Boeing ve Muilenburg'un ilk kazanın ardından uçak güvenliği ile ilgili devam eden bir sorunun olduğunu bildikleri, buna rağmen 737 MAX uçağının "uçan herhangi bir uçak kadar güvenli" olduğuna dair güvence verdikleri kaydedildi.

İkinci kazanın ardından Boeing ve Muilenburg'ün aksi bilgilerin farkında olmalarına rağmen kamuoyuna güvence vermeye devam ettiği belirtilen açıklamada, şirketin yatırımcıları 737 MAX uçağı hakkında yanılttığı suçlamaları karşısında anlaşma yoluna giderek 200 milyon dolar, Muilenburg'ün de 1 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEC Başkanı Gensler, "Bu iki uçak kazasının yol açtığı trajik can kaybını tarif edecek hiçbir kelime yok." değerlendirmesinde bulundu.

Gensler, kriz anlarında halka açık şirketlerin ve yöneticilerin piyasalara tam, adil ve gerçeğe uygun açıklamalar yapmasının özellikle önemli olduğunu vurguladı.

Uçuş kontrol sistemindeki hata 346 cana mal olmuştu

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing "737 Max 8" tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin öldüğü kaza, "bu tip uçakların ilk kazası" olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing "737 Max 8" tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi ölmüştü. Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her 2 kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.

Boeing, geçen yıl ocak ayında, ABD Adalet Bakanlığı ile imzaladığı yasal uzlaşma kapsamında kazalarda ölenlerin aileleri ile müşterisi hava yolu şirketlerine tazminat ve ayrıca Federal Havacılık İdaresini (FAA) yanılttığı için adli para cezası ödemeyi kabul etmişti.

Şirketin tazminat ödemeleri ve para cezası toplamı 2,5 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 305
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    NATO, Rusya'nın sözde referandumlarını en güçlü şekilde kınadı

    Arap Birliği Zirvesi’nden Azerbaycan'a onur konuğu daveti

    Suriye açıklarında göçmen teknesi battı: 34 kişi öldü

    Dünyanın tepkisini çeken tartışmalı referandumlar başladı

    Yatırımcıları yanılttığı için 200 milyon dolar ödeyecek

    Bu para nerede?

    İsrail, Yahudilerin Rusya'dan olası göç dalgasına hazırlanıyor

    Milli Takım B Ligi'ne yükseldi
    📷

    Işık önce kalbe sonra kalbe düştü

    Atama sözü verilen sağlıkçılar unutuldu

    Gençler ‘sosyal fobi’ kıskacında

    5 aile daha evlat nöbetine katıldı

    'Boş salona' konuşan Macron tartışmaların odağında

    Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı

    Bu masa kazanır

    Edirne’de dükkân fiyatları uçtu

    'Ölü doğmuş bir proje'

    6’lı masanın gücü demokrasi ve adalete bağlılığı

    Suriye Perinçek’i istemedi

    Dolar vurguncuları borsada

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İnşaatla gelip konut kriziyle gitmek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bu para nerede?
    Ahmet BATTAL

    İletişim Dairesinden şeyli medya
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bunca israf neyin nesi?
    Süleyman KÖSMENE

    Mesnevî-i Şerif ve Risale-i Nur
    Risale-i Nur'dan

    İstidatlar hürriyet yağmuruyla sünbüllenir
    Ali FERŞADOĞLU

    Dünyadışı seyahat için ne lâzım?
    Genel

    Milli Takım B Ligi'ne yükseldi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.