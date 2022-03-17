Yemen’de 10 bin çocuk savaş kurbanı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen’de 7 yıldır süren iç savaşta en az 10 bin çocuğun öldüğünü bildirdi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen’de 7 yıldır süren iç savaşta en az 10 bin çocuğun öldüğünü bildirdi. Guterres, BM, İsveç ve İsviçre tarafından düzenlenen Yemen’e İnsani Yardım Konferansı’nda, Yemen halkının 7 yıldır iç savaşta ölüm, yıkım, yerinden edilme, açlık ve terör yaşadığını söyledi. “Yemen’de en az 10 bin çocuk dahil on binlerce kişi öldü. Her 3 Yemenliden 2’si yani 20 milyon kadın, erkek ve çocuk ise aşırı derecede yoksulluk çekiyor.” diyen Guterres, Yemen’de fon sıkıntısı nedeniyle son aylarda hayat kurtaran insani yardım programlarının üçte ikisini kesmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Yemen’i unuttular

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen’deki kronik acil durumun ve kıtlığın önlenmesi için gereken 4,3 milyar dolarlık yardım çağrısına gereken desteği alamadı. Guterres, Yemen için gereken 4,3 milyar dolar ile 17 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söylemişti. BM’den yapılan açıklamada ise, Yemen için düzenlenen insani yardım konferansında 1,3 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, daha fazla yardım sözü alacaklarını beklediklerini ancak “hayal kırıklığı” yaşadıklarını söyledi.

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