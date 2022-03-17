"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Yemen’de 10 bin çocuk savaş kurbanı

17 Mart 2022, Perşembe 23:29
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen’de 7 yıldır süren iç savaşta en az 10 bin çocuğun öldüğünü bildirdi.

Beklemeye dayanamaz: UNICEF Yemen'deki âcil insani krize dikkat çekti!

 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen’de 7 yıldır süren iç savaşta en az 10 bin çocuğun öldüğünü bildirdi. Guterres, BM, İsveç ve İsviçre tarafından düzenlenen Yemen’e İnsani Yardım Konferansı’nda, Yemen halkının 7 yıldır iç savaşta ölüm, yıkım, yerinden edilme, açlık ve terör yaşadığını söyledi. “Yemen’de en az 10 bin çocuk dahil on binlerce kişi öldü. Her 3 Yemenliden 2’si yani 20 milyon kadın, erkek ve çocuk ise aşırı derecede yoksulluk çekiyor.” diyen Guterres, Yemen’de fon sıkıntısı nedeniyle son aylarda hayat kurtaran insani yardım programlarının üçte ikisini kesmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Yemen’i unuttular

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen’deki kronik acil durumun ve kıtlığın önlenmesi için gereken 4,3 milyar dolarlık yardım çağrısına gereken desteği alamadı. Guterres, Yemen için gereken 4,3 milyar dolar ile 17 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söylemişti. BM’den yapılan açıklamada ise, Yemen için düzenlenen insani yardım konferansında 1,3 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, daha fazla yardım sözü alacaklarını beklediklerini ancak “hayal kırıklığı” yaşadıklarını söyledi.

***

UNICEF'ten dünyaya Yemen çağrısı
Herkes aynı merhameti hak ediyor
Bu savaşın da mağduru çocuklar
AP Milletvekilinden dünyaya Ukrayna ve Afganistan ile ilgili çifte standart tepkisi

AA

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna Genelkurmayı: Rus güçleri her yönde durduruldu

    Yemen’de 10 bin çocuk savaş kurbanı

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

    Yurt geneline kar yağışı ve soğuk hava uyarısı

    Erdoğan ile Putin arasında bir görüşme daha

    Yaptırımlar enflasyon ve işsizlik getirecek

    1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor

    Birlikte küçülüyorlar

    İcra dosyalarında patlama uyarısı

    Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli kar uyarısı

    Bu harami düzeni birlikte yıkacağız

    Kısa vadeli dış borç arttı

    DDK’nın açığa alma yetkisine iptal

    Korkunun ecele faydası yok

    Merkez Bankası faize dokunmadı

    Kazdıkları kuyuya düşecekler

    'Avrupa’nın ortasında özgürlük ile esaret arasında tekrar bir duvar var'

    Uluslararası mahkemelerde gündem Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi

    BAE gemisi Basra Körfezi'nde battı

    Mariupol Vali Yardımcısı: Kentte neredeyse sağlam bina kalmadı

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Gecemiz leyle-i berat! Adım adım rahmet!
    Risale-i Nur'dan

    Leyle-i Berat, mukadderat-ı beşeriyenin programı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim kanunu da iktidarı kurtaramaz
    Mikail YAPRAK

    Berat Gecesi: “Kudsî bir çekirdek”
    M. Latif SALİHOĞLU

    AKP’nin düşmanlığı düşman başına
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Zulüm bizdense ben bizden değilim
    Ahmet BATTAL

    O savaş değil Çarım
    Genel

    İktidar, kurduğu tuzağa düşebilir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.