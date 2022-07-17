Yemen’de ateşkesin uzatılması reddedildi

Yemen’deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimiyle 2 Nisan’da başlayan ateşkesi “hayal kırıklığı” olarak nitelendirerek uzatmayı reddetti.

Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konseyden yapılan yazılı açıklamada, “ülkede devam eden ateşkesin uzatılmasına ilişkin anlayışlardan söz edilmesinin esefle karşılandığı” ifade edildi.

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