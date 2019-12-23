Yemen'de çatışmalar sürüyor

Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması'na rağmen, taraflar arasındaki gerginlik devam ediyor

Yemen'in Ebyen vilayetinde, hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı güçler arasında çatışma çıktı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, hükümete bağlı güçler, ülkenin güneydoğusundaki Şebve vilayetinden Ebyen'e bağlı El-Mehfed bölgesine hareketi sırasında Güney Geçiş Konseyinden bir grubun silahlı saldırısına uğradı. Çıkan çatışmada her iki taraftan da yaralılar olduğu belirtilirken, hükümet güçlerinin Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı 6 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi. Yemen'deki hükümet yetkilileri ile Güney Geçiş Konseyi temsilcileri son zamanlarda birbirlerini "Riyad Anlaşması'na uymamakla" suçluyor. Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, geçen hafta yaptığı açıklamada, Güney Geçiş Konseyi'ni "Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına engel olmak" ile suçlamıştı.

Okunma Sayısı: 122

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.