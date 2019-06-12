Yemen'de her 2 saatte bir anne ve 6 bebek ölüyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), insanî krizin yaşandığı Yemen'de anne ve bebek ölümlerine ilişkin çarpıcı bir rapor yayımladı.

Raporda, Ortadoğu'nun en fakir ülkelerinden olan Yemen'de 4 yıldan fazla süren çatışmaların, ülkedeki hamile kadınların ve bebeklerin durumunu daha da kötüleştirdiğine dikkat çekildi. Raporda, "Yemen'deki acımasız çatışma, çocukları hayat haklarından ediyor. Hayatta kalanlar ise iyi bir sağlık hizmetine muhtaç. Buna, annelerine doğum öncesi ve doğum sonrası bakımı da dahil. Yemen'deki savaş, ebeveynlere yönelik bariz bir saldırı olarak ortaya çıkıyor." denildi. Anne ve bebek ölümlerine dikkat çekilen raporda, "Anneler ve bebekler, Yemen'deki en savunmasız kişiler arasında yer alıyor. 2 saatte bir, bir anne ve altı bebek, hamilelik veya doğum sırasında oluşan komplikasyonlar dolayısıyla ölmektedir." ifadesine yer verildi. Anne ve bebeklere yönelik sağlık hizmetlerinin büyük bir çöküş içinde olduğu ifade edilen raporda, "Bütün sağlık tesislerinin yalnızca yüzde 51'i tamamen işlevsel durumda ve hatta bunlar da ilâçlarda, ekipmanda ve personelde ciddi eksikliklerle karşı karşıya kalmaktadır." diye belirtildi. Raporda, Sana'a, Taiz ve Aden'deki sağlık hizmetleri ile ilgili devam eden bir çalışmada görüşülen kadınların aktardığına göre evde doğumların da arttığı belirtildi.