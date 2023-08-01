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1 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Yemen’de kıtlık tehlikesi

01 Ağustos 2023, Salı 11:43
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, finansman yetersizliğinden dolayı Yemen’deki çalışmalarını durdurma kararı aldı.

Yemenliler çok zor durumda

 

Kararın, Yemen’de yetersiz beslenen 2 buçuk milyona yakın kişiyi olumsuz etkileyeceği ifade edildi. Siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen’de, insani krizi derinleştirecek bir gelişme yaşandı... Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, yetersiz beslenmeyi önleme programını gelecek ay itibarıyla askıya alacağını duyurdu. Gerekçe olarak, mevcut kaynakların azalması ve finansman yetersizliği gösterildi.

ACİL GIDA VE SU HİZMETİ BEKLİYOR

Gelecek 6 aylık plan için gereken finansmanın 1 milyar dolar olarak tahmin edildiği, ancak bu miktarın yüzde 28’inin toplandığı ifade edildi. Dünya Gıda Programı’nın yayımladığı rapora göre karar, Yemen’de yetersiz beslenen 2 buçuk milyona yakın kişiyi etkileyecek. Uluslararası yardımlarda yaşanan düşüş, Yemen’de kıtlık tehlikesine de kapı aralıyor. Yemen’in orta kesimindeki Marib’de kıtlık yaşanabileceği ifade ediliyor. Yemenli yetkililer, yardım kuruluşlarına gıda, su, barınak, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetleri sunma çağrısı yapıyor.

(TRT Haber)

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