Yemen’de şimdi de sıtma krizi

28 MİLYON NÜFUSA SAHİP YEMEN HALKININ YAKLAŞIK ÜÇTE İKİSİ, SITMADAN ETKİLENEN BÖLGELERDE YAŞIYOR. BU DA ONLARIN BU HASTALIĞA YAKALANMA RİSKİNİ ARTTIRIYOR.

Bİrleşmİş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen halkının yaklaşık üçte ikisinin sıtmadan etkilenen bölgelerde yaşadığını belirterek, hastalıkla mücadele için ülkeye tıbbî malzeme yüklü uçak gönderildiğini bildirdi. IOM’dan yapılan yazılı açıklamada, “28 milyon nüfusa sahip Yemen halkının yaklaşık üçte ikisi, sıtmadan etkilenen bölgelerde yaşıyor. Bu da onların bu hastalığa yakalanma riskini arttırıyor.” ifadeleri kullanıldı. Sıtma vak’alarının yaklaşık yüzde 90’ının ülkenin batı sahilindeki Tihame bölgesi ile muhitinde yoğunlaştığına ve bu bölgede Yemen’in en kalabalık nüfusuna sahip kentlerinden Hudeyde’nin yer aldığına işaret edildi. Açıklamada, IOM’un gönderdiği ve içinde 8,9 ton tıbbi malzeme ve ilaç bulunan kargo uçağının Uluslararası Sana Havalimanı’na ulaştığı, tıbbî yardımların ülke genelindeki 2 bin sağlık merkezine dağıtılacağı belirtildi. BM’ye göre dünyanın en büyük insanî kriz- lerinden birinin yaşandığı Yemen’de nüfusun yüzde 80’i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor. AA

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