Yemen’de yüz binler temel ihtiyaçlara erişemiyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Yemen’deki Misyon Şefi Vekili Matt Huber, Yemen’de son dönemde şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle yüz binlerce kişinin barınak, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu bildirdi.

Huber, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu. Selin vurduğu Yemen’deki durumun vahametine dikkati çeken Huber, son aylardaki şiddetli yağışlar ve sellerin tarifsiz bir yıkıma neden olduğunu belirtti. Huber, “Evler paramparça oldu ve binlerce aile yerinden edildi. Bu insanlar zaten kötü koşullarda hayatta kalma mücadelesi veriyordu. İnsanlar hayatları boyunca son 2 ayda gördükleri yağmur ve rüzgarı hiç görmediklerini söylüyor. Yüz binlerce insan barınak, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel ihtiyaçlardan yoksun.” dedi. AA

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