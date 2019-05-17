Yemen’deki 15 milyon çocuk kurtulmayı bekliyor

BM Çocuk Fonu başkanı (UNICEF) Henrietta Fore, konsey üyelerine hitaben yaptığı konuşmada ülkede yaşanan iç savaşın bedelini en fazla çocukların ödediğini vurguladı.

Fore, dört yıl süren iç savaşta 7 bin 300 çocuğun ya vefat ettiğini ya da ağır bir şekilde yaralandığını söyledi. Fore, Yemen’de hâlâ 15 milyon çocuğun risk altında yaşadığını belirterek, “Çocuklar hayatlarının kurtulmasını istiyor. Ülkede herhangi bir çatışmada, önce çocuklar acı çekiyor 2 milyondan fazla çocuk okula gidemiyor. Büyüme çağında olan 2,5 milyon çocuk yeterli beslenemiyor” dedi.

Kıtlık etkisini sürdürüyor

BM Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock da, konsey üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Yemen’de halen on milyon kişinin hâlâ acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu, kıtlığın ise devam ettiğini söyledi. Salgın hastalıkların geçtiğimiz yıla oranla arttığını kaydeden Lowcock, “2018 yılında toplam 370 bin olan kolera vak’ası bu yılı 300 bini aştı” dedi. Lowcock, BM’nin ülkede insanî yardım dağıtımlarının güçlüklerde olsa sürdüğünü kaydetti. Lowcock, geçtiğimiz Mart ayında, Dünya Gıda Programı’nın (WFP) önceki aylara göre çok daha fazla gıda yardımı gerçekleştirdiğini belirterek, “Gıda yardımı alan kişi sayısı 10,6milyona ulaştı. Nisan ayında sadece başşehir Sana’da 1.1 milyon kişiye kolera aşısı yapıldı” dedi.