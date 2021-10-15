Yemen’deki çatışmalardan 10 bin kişi evini terk etti

Bİrleşmİş Milletler (BM) Yemen Koordinatörü David Gressly, Yemen’de Eylül ayında yaşanan çatışmalar sebebiyle 10 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Gressly, geçen ayki çatışmalarda 235 sivilin öldüğünü veya yaralandığını ifade etti. Marib ilindeki çatışmalarda geçen ay 10 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını vurgulayan Gressly, bazı bölgelere çatışmalar sebebiyle gıda ve ilâçlar da dahil olmak üzere insanî yardımların ulaştırılmasında aksamalar olduğunu aktardı. Yemen, yaklaşık 7 yıldır 233 binden fazla insanın ölümüne sebep olan bir savaşa şahit olurken, yaklaşık 30 milyonluk nüfusun yüzde 80’i, dünyanın en kötü insanî krizinde desteğe ve yardıma bağımlı hale geldi. AA

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