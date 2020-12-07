"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Yemen'den çağrı: Husiler uluslararası terör listesine alınsın

07 Aralık 2020, Pazartesi 11:27
Yemen Cumhurbaşkanlığı, uluslararası topluma İran'ın desteklediği Husilerin terör listesine alınması için acele edilmesi çağrısı yaptı.

Yemen haber ajansında yer alan habere göre, Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı David Schenker ile bir araya geldi. 

Salih, Husileri Yemen ve Suudi Arabistan kentlerine balistik füzelerle ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlemekle suçladı.

Görüşmede Salih, "Bu suç yöntemi, uluslararası toplumu büyük sorumluluk içine sokuyor. Bu cemaatin cezalandırılması ve terör listesine alınması yönündeki halk, siyaset ve hukuk taleplerine cevap verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Son birkaç hafta içinde Amerikan medyasında, Donald Trump yönetiminin İran destekli Husileri terör listesine alma çabası içinde olduğuna ilişkin haberler yapılıyordu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA

Okunma Sayısı: 290
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    DİSK, asgari ücret talebini açıkladı

    Yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin akla takılan hususlar

    14 günlük karantina süresi 10 gün olarak güncellendi

    AB dışişleri bakanları toplandı: Gündem de Türkiye de var

    Hindistan’da 'gizemli hastalık' alarmı: 1 kişi öldü, 300 kişi hastaneye kaldırıldı!

    İsrail'den Kudüs'te yeni işgal adımı

    Yemen'den çağrı: Husiler uluslararası terör listesine alınsın

    Dünya genelinde vaka sayısı 70 milyona yaklaştı

    İsrailli işgalciler zeytin ağaçlarını kesti

    Başakşehir PSG'ye misafir olacak

    Sokak kısıtlamasında 37614 kişi hakkında işlem yapıldı

    Burs, kredi başvuru sonuçları açıklandı

    Denetim yoksa demokrasi olmaz

    İcraları durdurun

    Küresel salgında son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

    ABD'de son 24 saatte 2116 ölüm ve 206 bin yeni vaka!

    Dışişleri'nden Yunanistan'a çağrı

    Koca: Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde

    İngiltere'de Pfizer'in Kovid-19 aşısı 8 Aralık'ta yapılmaya başlanacak

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya ve siyaset
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Bu yorumlar deist doğuruyor
    M. Said ZEKİ

    Zalimler satranç oynuyor galiba!
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Milletin morale ihtiyacı var
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şehit Said Halim Paşa
    Mehmet KARA

    Anketle konuşmak ya da konuşabilmek
    Ali FERŞADOĞLU

    Amel-i salih ve adalet
    Şükrü BULUT

    Müslümanlar ve feminizm…
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’ın mu’cizeliği, tahrifine bir seddir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.