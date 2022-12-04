Yemen'e 150 milyon dolarlık 'gıda güvenliği' desteği

Yemen hükümeti, Dünya Bankası'nın ülkedeki gıda güvenliğinin desteklenmesi için 150 milyon dolar hibede bulunacağını duyurdu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vaid Bazib, Dünya Bankas'ının ülkeye yapacağı hibeye ilişkin açıklamada bulundu. Dünya Bankası'nın Yemen'de gıda güvenliğinin desteklenmesi için 150 milyon dolar hibe etmeyi kabul ettiğini kaydeden Bazib, hibenin yerel düzeyde tahıl üretiminin artmasına katkı sağlayacağını belirtti. Bazib, söz konusu hibenin ayrıca gıda güvenliğinin desteklenmesine, iklim değişikliğine dayanıklı yüksek kalitede tohum üretimine ve hayvan sağlığı programlarının genişletilmesine katkı sunacağını ifade etti. Dünya Bankası, temmuz ayında da sağlık dahil çeşitli sektörlerin desteklenmesi için Yemen'e 150 milyon dolar hibe sağlayacağını duyurmuştu. Yemen'deki iç savaş ve insani kriz Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle yaşanan "insani kriz" her geçen gün büyüyor. AA

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