Yemen için acil yardım çalışması

Sadakataşı Derneği, 24 milyon insanın yardıma ve korunmaya muhtaç olduğu Yemen için acil yardım çalışmalarına başladı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yemen’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalınmayarak “Yemen’de İnsanlık Ölmesin” çağrısıyla bölge için acil yardım çalışmaları başlatıldı. Dernek, ilk etapta Yemen’e gıda, sağlık, hijyen, su ve barınma desteği sağlayacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, dünyanın en büyük insanlık krizinin Yemen’de yaşandığını, bölgede 24 milyon insanın acil yardım beklediğini belirtti.
AA