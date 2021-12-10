Yemen için acil yardım çalışması

Sadakataşı Derneği, 24 milyon insanın yardıma ve korunmaya muhtaç olduğu Yemen için acil yardım çalışmalarına başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yemen’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalınmayarak “Yemen’de İnsanlık Ölmesin” çağrısıyla bölge için acil yardım çalışmaları başlatıldı. Dernek, ilk etapta Yemen’e gıda, sağlık, hijyen, su ve barınma desteği sağlayacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, dünyanın en büyük insanlık krizinin Yemen’de yaşandığını, bölgede 24 milyon insanın acil yardım beklediğini belirtti. AA

Okunma Sayısı: 144

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.