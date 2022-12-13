Yemenli çocuklar hayatta kalma savaşı veriyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen’de 2015 yılında başlayan savaşta şimdiye kadar en az 11 bin çocuğun ya öldüğü ya yaralandığı ya da sakat kaldığını açıkladı.

UNICEF, Yemen’de savaşın başlangıcından itibaren BM’ye ulaşan doğrulanmış verilere göre savaşın çocuk kurbanlarıyla ilgili sayının çok daha fazla olduğunu tahmin ettiklerini belirtti. UNICEF’e göre, Yemen’deki savaşta günde ortalama dört çocuk ya yaşamını yitirdi ya da yaralandı. BM’nin sağladığı ateşkes antlaşmasıyla birlikte çatışmaların yoğunluğunun önemli ölçüde azaldığı kaydedildi. Ancak ateşkesin sona erdiği Ekim ayı başı ile Kasım ayı sonu arasında 62 Yemenli çocuğun daha öldüğü ya da yaralandığı; sadece Temmuz ve Eylül 2022 tarihleri arasında kara mayınları ve patlamamış mühimmat nedeniyle ölen veya yaralanan 164 kişi arasında en az 74 çocuğun olduğu belirtildi. Haber Merkezi

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