Yemenlilerin zorunlu göçü sürüyor

Uzun yıllardır iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen’de son bir haftada 123 ailenin yerinden edildiği belirtildi.
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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Yemen Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, savaş nedeniyle ülke genelinde göçlerin devam ettiği Yemen’de son bir haftada 738 kişiden oluşan 123 ailenin yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.
Açıklamada, ocak ayından bu yana yerinden edilmiş kişilerin toplam sayısının, 59 bin 94 kişiye yükseldiği ifade edildi.
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AA