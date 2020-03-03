"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MART 2020 SALI - YIL: 51

Yeni Delhi'de tansiyon düşmüyor: Bir haftada 47 kişi öldü!

03 Mart 2020, Salı 13:20
Hindistan'da, Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı başkent Yeni Delhi'deki protestolarda geçen haftadan bu yana ölenlerin sayısı 47'ye çıktı.

Hindistan’da, Müslümana şiddet tırmanıyor

Hindistan'da neler oluyor?

Hindistan'daki Müslümanlar çok zor durumda!

Hindistan’da tehlikeli tırmanış

Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan, ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı başkent Yeni Delhi'deki protestolarda geçen haftadan bu yana ölenlerin sayısı 47'ye çıktı.

ANI ajansının haberine göre, başkentin kuzeydoğu bölgelerinde geçen hafta yaşanan protestolar sırasında çıkan şiddet olaylarında bir emniyet amiri ile bir istihbarat görevlisinin yanı sıra 45 sivil öldü.

Sağlık yetkilileri, Dr Ram Manohar Lohia Hastanesine dün akşam Gokulpuri bölgesinden 4, bugün Karawal Nagar bölgesinden 1 kişinin cesetlerinin getirildiğini belirtti. Cesetlerden 4'ünün Gokalpuri'de atık su kanallarından çıkarıldığı, son can kayıplarıyla şiddet olaylarında ölenlerin sayısının 47'ye yükseldiği ifade edildi.

Delhi polisi, şimdiye kadar şiddet olaylarıyla bağlantılı 903 kişiyi tutukladı ya da gözaltına aldı.

Diğer yandan parlamentonun alt ve üst kanatları Lok Sabha (Halk Meclisi) ve Rajya Sabha'daki (Eyaletler Meclisi) oturumlar, başkentteki olaylar nedeniyle yarına kadar ertelendi.

Meclis, bütçe oturumunun ikinci bölümünü görüşmek üzere toplandı ancak muhalefet liderleri, şiddet olayları nedeniyle İçişleri Bakanı Amit Şah'ın istifasını talep etti ve protesto olarak Meclis oturumlarına katılmadı.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, başkentte şiddet olaylarına neden olduğu ileri sürülen nefret söylemleri nedeniyle bazı siyasetçiler aleyhinde Ön Bilgilendirme Raporu'nun (FIR) kayda geçirilmesi talebini görüşmeye karar verdi.

Yanlış söylentiler paniğe neden oldu

Yeni Delhi'de, dün sloganlar atan silahlı bir grubun yürüyüşe geçtiğine ve evlerin ateşe verildiğine ilişkin çıkan yanlış söylentiler üzerine polis harekete geçti.

Söylentilerin ardından oluşan panik atmosferi, polisin Müslüman ve Hindu kanaat önderlerinden, mahallelerindeki sükuneti sağlamaya yardımcı olmalarını istemesiyle yatıştı.

Halkın endişesini gidermek adına durumun kontrol altında olduğuna ilişkin açıklamalarda bulunan Delhi polisi, dedikodu yaymak suçlamasıyla 18 kişi hakkında yasal işlem başlatırken, 1 kişiyi tutukladı.

Megalaya eyaletinde çıkan olaylarda 3 kişi ölmüştü

Megalaya eyaletinde "Vatandaşlık Yasası"ndaki değişikliğe karşı düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olaylarında 3 kişi ölmüş, 10'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Eyalet hükümeti, çıkan olaylar üzerine Shillong şehrinin bazı kesimlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmiş, mobil internet kullanımına kısıtlama getirilmişti.

Yeni Delhi'deki ve Meghalaya'daki sivil kayıplarla birlikte ülkede aralık 2019'dan bu yana devam eden protestolarda ölen sivillerin sayısı 73'e yükseldi.

Müslümanlar yasa kapsamı dışında kalıyor

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip 2. ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

AA

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'da koronavirüs sebebiyle 11 kişi daha öldü

    Eski İngiliz askeri görevlisi Le Mesurier soruşturmasında karar

    Yeni Delhi'de tansiyon düşmüyor: Bir haftada 47 kişi öldü!

    MSB: Rejime ait savaş uçağı düşürüldü

    Avrupa basını Yunanistan sınırındaki göçmen trajedisini böyle gördü

    Göçmenler Avrupa'ya geçmeye çalışıyor

    Kovid-19 hangi ülkelerde kaç kişiye bulaştı?

    YKS başvuruları bugün sona erecek

    Kenya'dan maske ihracatını yasaklama kararı

    TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

    'Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469'

    Meclis’in zorlu imtihanı

    Nur Vakfı’ndan katarakt ameliyatı

    Göçmenlerin isyanı

    Hedefimiz Rusya değil rejim

    Yeni Asya Standı’nın ziyaretçileri vardı

    Aile çökerse nesiller tehlikeye girer

    ABD, Afganistan’dan çekilmeye başlayacak

    İhanet planı nefreti arttırdı

    Suriye ordusu Serakib’i yeniden ele geçirdi

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Bakın, bakan da itiraz ediyor
    Osman ZENGİN

    Baharın ucu görünmeye başladı...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara Kitap Fuarı
    Cevher İLHAN

    İdlib üzerinden Suriye ile savaş belâsı…
    Genel

    Meclis’in zorlu imtihanı
    Genel

    Yeni Asya Standı’nın ziyaretçileri vardı
    Süleyman KÖSMENE

    İmtihan kulun lehine midir, aleyhine midir?
    Risale-i Nur'dan

    Hakikat ve maslahat sulhtur
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demek ki, muhacir değil, musafir (2)
    Genel

    Aile çökerse nesiller tehlikeye girer

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.