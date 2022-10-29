Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, nükleer enerji santrali için ABD ile anlaşma sağlandığını bildirdi.

Morawiecki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile Polonya arasındaki ortaklığın başarıyı getireceğini ifade etti.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm ile yaptığı görüşmeye değinen Morawiecki, Westinghouse şirketi ile nükleer enerji için anlaşma sağladıklarını belirtti.

Granholm da Polonya'nın 40 milyar dolarlık nükleer projesinin ilk bölümü için Varşova ile anlaşıldığını aktardı.

Söz konusu projenin 100 binden fazla ABD'liye iş imkanı sağlayacağını kaydeden Granholm, bu projenin enerji güvenliği için önemli olduğunu vurguladı.

Granholm, nükleer enerji anlaşmasının Rusya'ya da bir mesaj olduğunu belirterek, "Artık enerjiyi silahlandırmalarına izin vermeyeceğiz. Batı, bu sebepsiz saldırganlığa karşı birlikte dururken, aynı zamanda enerji tedarik zincirlerini çeşitlendirecek ve iklim iş birliğini güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa da yapılan anlaşmanın iki ülke iş birliği için önemine dikkati çekerek, "Yeni Polonya-ABD macerası şimdi başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnşasına 2026'da başlanacak nükleer santralde ilk reaktörün 2033'te faaliyete geçmesi bekleniyor.

Polonya'nın ilk nükleer santralini Amerikan enerji şirketi Westinghouse inşa edecek

Polonya'nın ilk nükleer santralinin, ABD merkezli nükleer enerji şirketi Westinghouse Electric Company tarafından inşa edileceği bildirildi.

Başbakan Mateusz Morawiecki, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkesinin ilk nükleer enerji projesinin Westinghouse Electric Company'nin "güvenilir teknolojiyle" inşa edileceğini belirtti.

Morawiecki, projenin Polonya-ABD arasındaki güçlü ittifakın başarısının göstergesi olduğunu kaydetti.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, 40 milyar dolarlık projenin ABD'li işçilere 100 binden fazla istihdam oluşturacağını söyledi.

Granholm, projenin "Polonya ile ilişkileri güçlendirme konusunda büyük bir adım" olduğunu ifade etti.

Projenin Rusya'ya mesaj olduğuna da işaret eden Granholm, "Onların (Rusya'nın) artık enerjiyi silah olarak kullanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Polonya'nın kuzeyinde inşa edilecek santralin ilk üç reaktörünün 2033'te elektrik üretmeye başlaması tahmin ediliyor.

Polonya, ABD ile anlaşma imzalamadan önce Fransa ve Güney Kore'den gelen teklifleri de değerlendirmişti.

Avrupa'da hava kirliliğinde en kötü seviyelerde olan Polonya, daha fazla enerji bağımsızlığı kazanmayı ve eskiyen kömür santrallerinin yerine, uzun yıllardır, nükleer santral inşa etmeyi planlıyor.

Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve enerjinin araç olarak kullanılması, Polonya'nın alternatif enerji kaynakları arayışına itti.