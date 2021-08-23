Yeni S-400 anlaşması yolda

Rusya’da devlete bağlı silâh ihracatı şirketi Rosoboronexport’un başkanı Aleksander Mikheyev, Rus haber ajansı Interfax’a yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye’nin yakında hava savunma sistemi S-400’lerle ilgili yeni bir anlaşma imzalanacağını açıkladı.

Yeni S-400 anlaşmasına ilişkin Türk tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı. Türkiye’nin Rusya ile yeni bir anlaşma yapabileceği yönünde haberler geçen Temmuz ayında basına yansıdığında ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan yeni büyük silâh sistemlerinin satın alınması durumunda yeni yaptırımlarındevreye gireceği uyarısı yapmıştı.

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