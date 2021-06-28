"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Yeni vakalar Avustralya'yı yeniden alarma geçirdi

28 Haziran 2021, Pazartesi 12:34
Avustralya'nın en büyük kenti Sydney'de hafta sonu tespit edilen yeni vakalar nedeniyle iki hafta süreyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

Okyanusya ülkesi Avustralya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan yeni yayılma öbeklerini yerel tedbirlerle yalıtmaya çalışıyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 9'u yurt dışı kaynaklı 44 Kovid-19 vakası saptandığı, virüs nedeniyle can kaybı olmadığı bildirildi.

Yeni vakaların 32'si ülkenin en büyük kenti Sydney'in başkenti olduğu Yeni Güney Galler eyaletinde kaydedildi.

Eyaletteki vakaların büyük bölümü 16 Haziran'da yabancı bir uçuş ekibini Sydney Havaalanı'ndan taşırken virüsün ilk kez Hindistan'da ortaya çıkan bulaşıcılığı yüksek Delta varyantını kapan bir limuzin şoförü aracılığıyla yayıldığı tahmin ediliyor.

Limuzin şoförünün yol açtığı yayılma öbeğiyle bağlantılı cumartesi 30, pazar 29 vaka bildirilmişti.

Sydney'de iki hafta sokağa çıkma kısıtlaması

Yayılmayı önlemek üzere Sydney'de hafta sonundan itibaren iki hafta süreyle karantina tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

Filyasyon çalışmalarında ülke genelinde 19 yayılma öbeği bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan, hafta sonunda Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'de otel karantinasında tutulan bir maden işçisinin de Delya varyantı ile enfekte olduğu bildirildi.

Kuzey Toprakları eyaletinde bir altın madeninde çalışan işçinin virüsü madende çalışan yaklaşık 900 işçiye bulaştırmış olabileceğinden şüpheleniliyor.

İşçinin Kuzey Toprakları eyaletinin Palmerstone kentindeki evine dönmesi nedeniyle Palmerstone ve eyalet başkenti Darwin'de de 48 saatliğine sokağa çıkama kısıtlaması ilan edildi.

Güney Avustralya eyaletinin başkenti Perth'te iki hafta önce Sydney'i ziyaret eden bir kişide Kovid-19 tespit edilmesi üzerine yetkililer alarma geçti. Eyalette 3 gün boyunca maske takma zorunluluğu getirilirken sokağa çıkma kısıtlamalarının da uygulanabileceği kaydedildi.

Queensland eyaletinin başkenti Brisbane ve Canberra Ulusal Başkent Bölgesi'nde de maske zorunluluğu yeniden uygulanmaya başlandı.

AA

Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Suriye’de tutsak 10 bin IŞİD militanı var'

    'Somali'deki şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi göç etti'

    Türkiye'nin doğusunda sağanak yağış bekleniyor

    Volkswagen, 2035'ten sonra Avrupa'da içten yanmalı motorlu araç üretmeyecek

    Yeni vakalar Avustralya'yı yeniden alarma geçirdi

    TTB: Sağlık çalışanları Delta varyantına karşı yeniden aşılansın

    Yahudi işgalcilerin Filistinlilere saldırıları devam ediyor

    Somali'de terör saldırıları: En az 20 sivil öldü

    ABD'den Irak ve Suriye’de İran yanlısı milislere hava saldırısı

    Hukuk işlemezse çete virüsü yayılır

    OHAL Komisyonu lağvedilsin

    Müsilajın çözümü kirletmemek

    Portekiz'i eleyen Belçika, İtalya'nın rakibi oldu

    İnsanlığa çağrı: İdamları durdurun

    Depremde 5 milyon insanın can güvenliği yok

    Bakanlıktan kademeli normalleşme genelgesi

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

    25 liralık iş için100 lira mı ödendi?

    Kayyumla olmaz, seçim yapılmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL Komisyonu lağvedilsin
    Şükrü BULUT

    Lgbt’den bahsetmek ayıp mı?
    Yeni Asya'dan Size

    Barla toplantısı
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Gidişat nereye?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    “Ölüme karşı nur-u Kur’ân ile cidaldeyiz!”
    Ali FERŞADOĞLU

    Herkesi memnun edemezsiniz
    İlimdar Kaya

    Siyaset ve devlet adamı Süleyman Demirel
    Risale-i Nur'dan

    Neden ekser insanlar dalâlette gidiyorlar?
    Genel

    Hukuk işlemezse çete virüsü yayılır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.