Yeni yılda 17 Filistinli şehit oldu

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail’de Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin Filistin’e “kanlı bir program uyguladığını” ve yılbaşından bu yana 17 Filistinliyi öldürdüğünü söyledi.

Maliki, Ramallah’taki Dışişleri Bakanlığı binasında, Filistin nezdindeki büyükelçi ve konsolosların yer aldığı yabancı misyon şefleri ile bir araya geldi. Filistinli Bakan, yabancı diplomatlarla basına kapalı gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Maliki, “İsrail hükümetinin programı Filistin’in evlatlarına karşı, cinayet, yargısız infazlar, yasa dışı yerleşim birimleri, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statükosunu değiştirmek ve keyfi gözaltılar gibi cürümler üzerine kuruludur.” dedi. “Kanlı bir şekilde girildiğine tanık olduğumuz yeni yılda şimdiye kadar 17 Filistin vatandaşı şehit oldu.” diyen Maliki, “uluslararası toplumun bu kanlı programa karşı koyma sorumluluğu bulunduğunu” vurguladı. AA

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