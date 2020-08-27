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27 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Yeni Zelanda Başbakanı: İçim rahatladı

27 Ağustos 2020, Perşembe 10:27
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, terörist Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması kararına ilişkin, "Onun artık gün yüzü görmeyecek olmasından ötürü içim rahatladı." dedi.

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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant'a verilen ceza kararının ardından basına konuşan Başbakan Jacinda Ardern, adaletin tecelli etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu, Yeni Zelanda'da şimdiye kadar hiç görülmemiş bir suçtu. Karşılığında da şimdiye kadar hiç görülmemiş bir ceza verildi." ifadesini kullandı.

 

Ardern, yargılama duruşmalarında şehit yakını ve yaralıların konuşmalarını izlerken onur duyduğunu belirterek, "Bazılarının Yeni Zelanda halkına teşekkür ederek söze başlaması, Linwood Camisi İmamı'nın Yeni Zelanda'da yaşamanın kendisi için en doğru tercih olduğunu söylemesi çok sevindiriciydi." diye konuştu.

Saldırının ardından yaşanan travmanın kolayca dinmeyeceğini vurgulayan Ardern, şehit yakını ve yaralılara hitaben, "Hiçbir şey acıları dindirmeyecek, fakat umarım bu süreç boyunca Yeni Zelanda'nın kollarını etrafınızda hissetmiş ve bundan sonra da hissetmeye devam edersiniz." dedi.

Dışişleri Bakanından "terörist Avustralya'ya gönderilsin" açıklaması

Öte yandan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ve Önce Yeni Zelanda Partisi'nin lideri Winston Peters da ceza kararının ardından açıklama yaparak, "Teröristin ülkedeki Müslümanlara yönelik işlediği suçların ahlaksızlığına karşı verilebilecek en iyi karar budur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Peters, ülkedeki Müslümanların yeteri kadar acı çektiğinin altını çizerek, "Parti olarak teröristin, kendisini yetiştiren ülkeye gönderilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, konuya ilişkin sorumluluğun artık Avustralyalı yetkililere düştüğünü açıkladı.

Avustralya teröristin iadesini istemiyor

Peters'ın açıklamalarının ardından Avustralya Başbakanı Scott Morrison, başkent Canberra’da yaptığı açıklamada, Avustralya hükümetinin beyaz ırkın üstünlüğünü savunan teröristin doğduğu ülkeye iade edilmesi konusunda herhangi bir talepte bulunulmadığını söyledi.

Teröristin iadesi konusunun Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile görüşmelerinde gündeme gelmediğini belirten Morrison, ‘‘Bu suçlardan mahkum olan suçluların cezalarını yargılandıkları suç alanında çekmeleri normal bir uygulamadır. Benim anladığıma gör düzenlemeler bu yönde. Avustralya'dan bunun farklı olması için herhangi bir talepte bulunulmadı.’’ diye konuştu.

Yeni Zelanda tarihindeki en ağır ceza

15 Mart 2019'da Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, karar duruşmasında, 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir terörizm suçundan hüküm giyerek, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Hakim Cameron Mander, kararı açıklamadan önce terörist Tarrant'a hitaben, "Sen merhametsizsin. Yaralıların canının bağışlanma feryadını bile dinlemedin. Ölene kadar tutuklu kalsan bile sana verilen cezanın gerekliliğini yerine getirmeyecektir." dedi.

Terörist Tarrant'ın cezası, Yeni Zelanda tarihinde şimdiye kadar verilmiş en ağır ceza oldu.

AA

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