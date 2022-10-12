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12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Yeni Zelanda'da karaya vuran balinalar öldü

12 Ekim 2022, Çarşamba 13:44
Yeni Zelanda'nın 800 kilometre doğusundaki Chatham Adası'nda karaya vuran 477 pilot balinanın öldüğü bildirildi.

Koruma Bakanlığı, cuma günü 232 balinanın Tupuangi Plajı'nda ve pazartesi günü ise 245 balinanın Waihere Körfezi'nde karaya vurduğunu açıkladı.

Bakanlığın Facebook hesabından yapılan paylaşımda, "Bu olaylar zor. Tabii olaylar olmalarına rağmen, yardım edenler için üzücü ve zor." ifadeleri kullanıldı.

Balinaları kurtarma çalışmalarına katılan kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütü Project Jonah'ın Genel Müdürü Daren Grover, bölgenin uzaklığı ve köpekbalıklarının varlığı nedeniyle geçmişteki karaya vurma olaylarında olduğu gibi balinaları yeniden yüzdürmek için gönüllülerin hareke geçemediğini belirtti.

Chatham Adaları çevresinde balinalar için çok fazla yiyecek olduğuna işaret eden Grover, kıyıya yaklaştıkça balinaların kendilerini aninden sığ sularda bulduklarını dile getirdi.

Pilot balinaların toplu halde karaya vurmaları, özellikle yaz aylarında Yeni Zelanda'da oldukça yaygın olarak görülürken bunun sebebi ise tam olarak bilinmiyor. Ancak, sığ sulara sahip kumsalların balinaları yanıltması sebebiyle dev deniz canlılarının karaya vurmasına yol açtığı tahmin ediliyor.

Pitt Adası'yla birlikte Yeni Zelanda'nın Chatham takımadalarını oluşturan Chatham Adası'nda da 8 Ekim'de karaya vuran 215 pilot balina ölmüştü.

AA

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