"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Yeni Zelanda'da şiddetli sağanak alarmı - Ülke geneline uyarı yapıldı!

09 Nisan 2023, Pazar 13:47
Yeni Zelanda'da Kuzey Adası başta olmak üzere ülkenin büyük bölümü için şiddetli sağanak uyarısı yapıldı.

The New Zealand Herald'ın haberine göre, tüm ülkede etkili olan yağışla birlikte olumsuz hava koşullarının gece ve yarın sabah saatleri arasında "daha kaotik" hale gelmesi bekleniyor.

Yeni Zelanda Meteoroloji Servisinin (MetService) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Northland, Auckland, Waikato, Rotorua ve Plenty Körfezi’nin saatte 40 milimetreyi bulan yağış ve kuvvetli rüzgarlardan etkileneceği bildirildi.

Ülkenin güneyindeki tatil noktaları Nelson ve Taranaki için turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldı.

Plenty Körfezi, Kapiti-Horowhenua, Tararua, Wairarapa, Marlborough ve Westland'de de hava tahminlerine göre aşırı yağış bekleniyor.

AA

Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail zulmü, New York'ta da protesto edildi - "Kudüs Filistin'in başkentidir" - "İsrail'i acilen silahsızlandırın"

    Ekvador'daki heyelanda ölü sayısı 33'e yükseldi

    Hollanda'da "Cami Meydanı"ndaki iftara yoğun ilgi

    ABD'den Çin'e itidal çağrısı

    Saraybosna'da Ramazan coşkusu bir başka güzel - "Cami, dünyadaki en güzel yer"

    Doğanşehir'de konteyner çarşı hazır

    Yurdun doğu bölgelerinde toz taşınımı ve Hatay'da kuvvetli rüzgar bekleniyor

    İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın

    ABD semalarında ezan sesleri - ABD'de de ezan yaygınlaşıyor

    Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları Nisan 2003'te başladı, 2022 yılında rekor kırdı!

    Kayıplara ne oldu?

    “Ekonomiyi batırdığınızı kabul ediyorsunuz”

    Zenginden daha çok vergi alınmalı

    Avcılar'daki inşaatta göçük altında kalan işçiler kurtarıld

    Trabzonspor'da kötü gidiş sürüyor

    Oruç iyileştiriyor

    Londra’da konser salonunda iftar

    ÜFE-TÜFE farkında rekor

    Gizlilik politikalarını okuyun!

    Fransa’da Ramazan Fuarına yoğun ilgi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Şahıslar fâni, hizmetler bâki”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kayıplara ne oldu?
    Ahmet BATTAL

    “Değiştir” yarışmasını kim kazanacak?
    Risale-i Nur'dan

    Avrupa ve Amerika İslâmiyetle hamile
    Genel

    ABD semalarında ezan sesleri - ABD'de de ezan yaygınlaşıyor
    Bahriye Kavalcı

    Bir sevimli Sevim Donbaloğlu göçtü bu diyardan
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Bediüzzaman’ın bıraktığı servet
    Genel

    “Ekonomiyi batırdığınızı kabul ediyorsunuz”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.