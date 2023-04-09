Yeni Zelanda'da şiddetli sağanak alarmı - Ülke geneline uyarı yapıldı!

Yeni Zelanda'da Kuzey Adası başta olmak üzere ülkenin büyük bölümü için şiddetli sağanak uyarısı yapıldı.

The New Zealand Herald'ın haberine göre, tüm ülkede etkili olan yağışla birlikte olumsuz hava koşullarının gece ve yarın sabah saatleri arasında "daha kaotik" hale gelmesi bekleniyor. Yeni Zelanda Meteoroloji Servisinin (MetService) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Northland, Auckland, Waikato, Rotorua ve Plenty Körfezi’nin saatte 40 milimetreyi bulan yağış ve kuvvetli rüzgarlardan etkileneceği bildirildi. Ülkenin güneyindeki tatil noktaları Nelson ve Taranaki için turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldı. Plenty Körfezi, Kapiti-Horowhenua, Tararua, Wairarapa, Marlborough ve Westland'de de hava tahminlerine göre aşırı yağış bekleniyor. AA

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