Yeni Zelanda'da şiddetli yağış ve fırtına alarmı: Yüzlerce kişi evlerini boşaltmak zorunda kaldı

Şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle North Island'ın kuzey kesiminde toprak kaymalarının yaşanması, ağaçların devrilmesi ve sel sularının otoyol erişimini kapatmasının ardından çok sayıda insan mahsur kaldı.

Fırtına nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi, çok sayıda uçak seferi iptal edildi ve iş yerleri geçici olarak kapatıldı. Kasabalardan Nelson'da yaklaşık 230 ev tahliye edilirken, Westport'ta 160 ev geçici olarak boşaltıldı. Sel ve heyelan nedeniyle ülkenin pek çok bölgesinde yollar trafiğe kapatıldı. AA

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