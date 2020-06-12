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12 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

Yeni Zelanda'daki 'John Hamilton' heykeli de kaldırıldı

12 Haziran 2020, Cuma 13:05
Yeni Zelanda'da Hamilton kenti, şehre adı verilen İngiliz donanma subayı kaptan John Hamilton'ın heykelini, yerli halka yönelik katliamlardaki rolü nedeniyle kaldırdı.

Hamilton Belediye Başkanı Paula Southgate, Maori yerlilerinin talebi üzerine Kent Meclisinin bahçesinde bulunan bronz heykelin kaldırıldığını duyurdu. 

Kent nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan Maori yerlileri, ata toprakları olarak gördükleri bölgenin 1860'larda İngilizler tarafından işgali sırasında yapılan savaşlarda yerli katliamlarından sorumlu gördükleri Hamilton'ın heykelinin kaldırılmasını talep etmişti.

Bir Maori yaşlısı, hafta başında yerel haber sitesi Stuff'a yaptığı açıklamada, "heykel eğer kaldırılmazsa bizzat kendisinin parçalayacağını" ifade etmişti.

Belediye Başkanı Southgate, heykelin kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, çok sayıda insanın heykelin varlığından kişisel ve kültürel olarak rahatsız olduğunu belirterek, "Dünya genelinde olup bitenlere kulaklarımızı tıkayamayız ve tıkamamalıyız. Aynı toplumun parçası olan kültürler arasında hoşgörü ve anlayışı inşa etmeye çalıştığımız bir dönemde aramızda köprüler kurmaya yardımcı olmuyor." dedi.

Maori yerlilerince "Kirikiriroa" olarak adlandırılan kentin, 1860'lardaki işgalin ardından bu işgaldeki savaşlardan birinde ölen İngiliz deniz subayına atıfla Hamilton olarak adlandırıldığı biliniyor.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafıdan gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından ırkçılık karşıtı protestolar ülkeye ve daha sonra dünyanın farklı ülkelerine yayılmış, sömürge ve kölecilik dönemlerinden tarihi kişilerin heykellerinin kamusal alanlardan kaldırılması birçok ülkede gündeme gelmişti.

AA

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