Yeni Zelanda sigarayı yasaklıyor

Ülkede sigara kullanımını tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen Yeni Zelanda, gelecek kuşakları bu zararlı alışkanlıktan korumak için gençlerin sigara satın almasını yasaklamaya hazırlanıyor. Gelecek yıl yürürlüğe girmesi beklenen yeni sağlık yasası uyarınca 2008’den sonra doğanlar, ömür boyu sigara ya da tütün ürünleri satın alamayacak.

BBC’deki habere göre Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Dr Ayesha Verall “Gençlerin sigaraya hiç başlamamalarını amaçlıyoruz” dedi. Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, sigara satışına getirilecek kısıtlamaların yanı sıra, tütüne erişimi ve sigaralardaki nikotin oranını azaltacak başka tedbirler de alacak. Sigara kontrolleri artacak, sigarayı bakkal ve süpermarketlerden kaldırmak için sigara satışı yapılan yerlerin sayısı kısıtlanacak. Halen 8000 dükkanda sigara satılabiliyorken, bu rakam 500’ün altına inecek. Otago Üniversitesi’nden Profesör Janet Hook, önlemlerin insanların sigarayı bırakmasına veya zararı daha az olan ürünlere yönelmesine yardımcı olacağını ve gençlerin nikotin bağımlısı olma ihtimalini azaltacağını söyledi. Haber Merkezi

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