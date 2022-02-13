Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Steinmeier'den Putin'e çağrı

Almanya’da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçiminde Frank-Walter Steinmeier yeniden seçildi. Steinmeier, cumhurbaşkanlığına ikinci kez seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, Ukrayna krizine ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e demokrasiyi küçümsememe uyarısında bulunan Steinmeier, "Başkan Putin'e sesleniyorum, Ukrayna'nın boynundaki ilmeği çözün ve Avrupa'da barışı korumanın bir yolunu bulmak için bize katılın." dedi.

Cumhurbaşkanını seçmek için Federal Meclisin (Bundestag) 736 milletvekilinin yanı sıra eyaletlerin belirlediği aynı sayıda delegeden oluşan Federasyon Konsey, Federal Meclis binasının yanındaki Paul-Löbe binasında toplandı.

Burada, Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas’ın yönetiminde yapılan seçimde Steinmeier ilk turda 1425 geçerli oyun 1045’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

1437 delegenin katıldığı ve 12 oyun geçersiz sayıldığı oylamada İslam ve göçmen karşıtı AfD’nin adayı Max Otte 140, Sol Parti adayı Gerhard Trabert 96 ve Özgür Seçmenler’in adayı Stefanie Gebauer 58 oy aldı, 86 delege çekimser kaldı.

Steinmeier'den Putin'e çağrı

Steinmeier, cumhurbaşkanlığına ikinci kez seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, kendisine güvenenlere teşekkür etti.

Konuşmasında Ukrayna krizine ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e demokrasiyi küçümsememe uyarısında bulunan Steinmeier, "Başkan Putin'e sesleniyorum, Ukrayna'nın boynundaki ilmeği çözün ve Avrupa'da barışı korumanın bir yolunu bulmak için bize katılın." dedi.

Steinmeier, Rusya ile Batı arasında artan yabancılaşmanın nedenleri hakkında çok fazla tartışma olabileceğini aktararak, "Ancak tartışamayacağımız konu Doğu Avrupa'da bir askeri çatışma ve savaş tehlikesi altında olmamızdır. Bu konudaki sorumluluk Rusya'nın. Rusya'nın asker konuşlandırması yanlış anlaşılamaz. Bu, Ukrayna için bir tehdittir ve olmalıdır. Ancak oradaki insanların korkusuz ve tehditsiz bir yaşam, kendi kaderini tayin ve egemenlik hakları vardır. Dünyadaki hiçbir ülkenin onu yok etmeye hakkı yoktur ve bunu deneyen herkese kararlılıkla yanıt vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Korkunun sadece Ukrayna'da değil, Doğu Avrupa'daki birçok ülkede büyüdüğünü vurgulayan Steinmeier, "Bu yüzden Estonyalıların, Letonyalıların ve Litvanyalıların yanındayız; Polonyalılar, Slovaklar, Romenler ve tüm müttefiklerle birlikteyiz. Bize güvenebilirsiniz. Almanya, NATO ve Avrupa Birliği'nin bir parçasıdır. Onlar olmasaydı, biz Almanlar bugün birlik ve özgürlük içinde yaşayamazdık. Bunu unutmayalım. Herhangi bir belirsizlik olmaksızın, ittifaka bağlılığımızı kabul ediyoruz." şeklinde konuştu.